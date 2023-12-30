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لبنان
هذه المواقع الاسرائيلية استهدفها "الحزب" بعد ظهر اليوم
Lebanon 24
30-12-2023
|
07:54
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم السبت، استهدف تجمّعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّق إصابة مباشرة، موقعاً أفراده بين قتيل وجريح.
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وفي بيان ثان، قال إنه "عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم، نفّذ هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مصيباً الهدف بدقة".
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