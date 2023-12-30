هذه المواقع الاسرائيلية استهدفها "الحزب" بعد ظهر اليوم

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم السبت، استهدف تجمّعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّق إصابة مباشرة، موقعاً أفراده بين قتيل وجريح.‏وفي بيان ثان، قال إنه "عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم، نفّذ هجوماً جوياً ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مصيباً الهدف ‏بدقة".‏