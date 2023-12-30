حاولت سيدة نقلها الى القاهرة.. إحباط تهريب 50 كلغ كبتاغون عبر مطار بيروت

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار أمس، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ 50 كيلوغراما من الكبتاغون ومواد مخدرة مع مواطنة من الجنسية المصرية، كانت تحاول تهريبها الى القاهرة بطريقة حديثة ومبتكرة ومحترفة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement