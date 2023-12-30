Advertisement

لبنان

بيان مهم لهيئة ادارة السير.. هذا ما سيحصل في الأسبوع الأول من العام الجديد

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1146850-638395462259166037.jpg
Doc-P-1146850-638395462259166037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، استقبال المواطنين خلال الأسبوع الاول من العام الجديد لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشكل التالي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة: 
Advertisement

- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 2 و3 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 1/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

- يوم الخميس الواقع في 4 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يمكن بالإضافة الى الخدمات السابقة إنجاز المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير سابقاً (الانقاض) على اسم مالك جديد والتي يتوجب احضارها للكشف، على أن يستكمل العمل وفق الالية التالية:

- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3  

- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

-ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9".
وأضاف البيان: "المصلحة سوف تعلن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2023-12-30
12:00 | 2023-12-30
11:51 | 2023-12-30
11:41 | 2023-12-30
10:53 | 2023-12-30
10:49 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24