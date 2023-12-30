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لبنان

خراب ودمار.. هكذا يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية! (فيديو وصور)

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:56
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يتواصل التصعيد على جبهة جنوب لبنان، توازياً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قصف جيش العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، عدة بلدات حدودية جنوبية.

ونفذ الطيران الاسرائيلي غارتين على بلدة كفركلا بين المنازل، أصيب على اثرها مواطناً تم نقله الى مستشفى مرجعيون، وأفيد أن حالته مستقرة، بحسب مندوبة "لبنان24".

كما أطلق الطيران المسيّر الاسرائيلي 3 صواريخ على أطراف بلدة مروحين، مستهدفاً محيط مسجد البلدة، في حين استهدفت غارة اسرائيلية وسط بنت جبيل، و‏اخرى استهدفت منزلاً في عيتا الشعب ‎وتم نقل جريحين حالتهما مستقرة، وفقاً لمندوبة "لبنان24".
 
ونفذت مقاتلات حربية اسرائيلية قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، عداونا جويا على مدينة بنت جبيل، حيث أغارت على احد المنازل في حي البركة.
 
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بتدمير المنزل المستهدف بالكامل وتضرر العديد من المنازل المحيطة به، اضافة الى تضرر عدد من السيارات.
 
 
كما أفيد بان المنزل الذي استُهدف عائد للمواطن محمد سعد الذي يعمل أستاذاً في مدرسة المهدي، وهو خالٍ منذ مدة.
 
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توازياً، استهدفت مسيّرة اسرائيلية آلية لبلدية يارون، ولم يسجل إصابات، وفقاً لمندوبة "لبنا24".
وكانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن وقوع اصابات، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وجاء ذلك فيما، دوّت صفارات الانذار في مزارع شبعا المحتلة، وأطلقت صفارات الإنذار بإصبع الجليل، خشية تسلّل مسيرات من جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم السبت، استهدف تجمّعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّق إصابة مباشرة، موقعاً أفراده بين قتيل وجريح.‏
وفي بيان ثان، قال إنه "عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم، نفّذ هجوماً جوياً ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مصيباً الهدف ‏بدقة".‏
 
كما أعلن أنه استهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة، وحقق اصابة ‏مباشرة‏.
 
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