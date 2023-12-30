Advertisement

لبنان

بوشكيان: لتكن 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1146860-638395484015616458.jpg
Doc-P-1146860-638395484015616458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في كسارة، رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل والأعضاء، مهنئين بعيد الميلاد ورأس السنة، حيث نوهوا بوقوف بوشكيان الى جانب الصناعيين ودعمه لهم، خاصة على صعيد القرارات التي تحمي الصناعة من المنافسة الأجنبية غير الشرعية وغير المتكافئة.
Advertisement

وأكد بوشكيان خلال اللقاء على أن "وزارة الصناعة والقطاع الصناعي الخاص في خندق واحد يكملان بعضهما، إذ إن الوزارة بكامل أجهزتها وجهوزيتها تعمل لتطوير الانتاج ودعمه وايجاد الفرص للاستثمار في الصناعة".

وأضاف: "سنبذل الجهود المضاعفة لكي تكون 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز، وسنسعى لتتوسع أكثر مجالات التصدير الى أسواق جديدة، ونعزّز القدرات الانتاجية والتكاملية."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2023-12-30
12:00 | 2023-12-30
11:51 | 2023-12-30
11:41 | 2023-12-30
10:53 | 2023-12-30
10:49 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24