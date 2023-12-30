بوشكيان: لتكن 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز

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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في كسارة، رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل والأعضاء، مهنئين بعيد الميلاد ورأس السنة، حيث نوهوا بوقوف بوشكيان الى جانب الصناعيين ودعمه لهم، خاصة على صعيد القرارات التي تحمي الصناعة من المنافسة الأجنبية غير الشرعية وغير المتكافئة.وأكد بوشكيان خلال اللقاء على أن "وزارة الصناعة والقطاع الصناعي الخاص في خندق واحد يكملان بعضهما، إذ إن الوزارة بكامل أجهزتها وجهوزيتها تعمل لتطوير الانتاج ودعمه وايجاد الفرص للاستثمار في الصناعة".وأضاف: "سنبذل الجهود المضاعفة لكي تكون 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز، وسنسعى لتتوسع أكثر مجالات التصدير الى أسواق جديدة، ونعزّز القدرات الانتاجية والتكاملية."