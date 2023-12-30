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لبنان

ضربات "الحزب" تُجبر أكثر من 230 ألف مستوطن اسرائيلي على النزوح

Lebanon 24
30-12-2023 | 09:23
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ذكرت "وول ستريت جورنال" ان "عدد المستوطنين النازحين من شمال إسرائيل نتيجة الاشتباكات مع "حزب الله" بلغ أكثر من 230 ألف مستوطن".
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