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لبنان

تُعدّ من الأكبر في العالم.. باخرة مهمة ستصل اليوم إلى مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-12-2023 | 09:26
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه عبر منصة "اكس": "كدلالة على المكانة المرموقة لمرفأ بيروت وتأكيداً على المواصفات الفنية والقدرات الاستيعابية التي يتمتع بها، وكخطوة تعزز المنافسة لقطاع المرافئ اللبنانية، ستصل اليوم باخرة CMA CGM PALAIS ROYAL الى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه من تاريخه، والتي يبلغ طولها ٤٠٠ متر وسعتها ٢٣٠٠٠ حاوية، وهي تعد من اكبر البواخر في العالم، تعمل على الغاز الطبيعي المسال، وصديقة للبيئة. خطوة اليوم تمثل تجسيداً متجدداً لثقة كبريات شركات الشحن في العالم بمرفأ بيروت. نهضة لبنان بنهضة مرافقه".
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