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لبنان

انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في حالات.. وهذا عدد الجرحى!

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:13
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أصيب ٤ أشخاص جراء انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في حالات. (الوكالة الوطنية)
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