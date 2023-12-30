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لبنان
انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في حالات.. وهذا عدد الجرحى!
Lebanon 24
30-12-2023
|
10:13
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أصيب ٤ أشخاص جراء انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في حالات. (الوكالة الوطنية)
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