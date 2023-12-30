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لبنان
عمليات دهمٍ للجيش.. وتوقيف عدد كبير من المطلوبين
Lebanon 24
30-12-2023
|
10:53
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أعلن الجيش اللبناني ببيان صادر عنه أنّه "بتاريخ 30/ 12/ 2023، ضمن إطار التدابير الأمنية التي يواصل الجيش القيام بها في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات عسكرية عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 66 مطلوبًا وضبطت كمية من حشيشة الكيف وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة ومبالغ مالية مزورة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."
وأضاف:" تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار ولا سيما في فترة الأعياد، تحت طائلة الملاحقة القانونية".
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