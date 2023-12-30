عمليات دهمٍ للجيش.. وتوقيف عدد كبير من المطلوبين

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أعلن الجيش اللبناني ببيان صادر عنه أنّه "بتاريخ 30/ 12/ 2023، ضمن إطار التدابير الأمنية التي يواصل الجيش القيام بها في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات عسكرية عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 66 مطلوبًا وضبطت كمية من حشيشة الكيف وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة ومبالغ مالية مزورة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏"