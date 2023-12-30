الرصاص العشوائي كاد يسبب كارثة لطفلة صغيرة في هذه المنطقة! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ إطلاق الرصاص الطائش أثناء تشييع جنازة في مخيم برج الشمالي.



وإثر ذلك، أصاب الرصاص العشوائي هاتف فتاة صغيرة وهي تحمله في منطقة الشواكير.

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