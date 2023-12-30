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لبنان

الرصاص العشوائي كاد يسبب كارثة لطفلة صغيرة في هذه المنطقة! (صور)

Lebanon 24
30-12-2023 | 11:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ إطلاق الرصاص الطائش أثناء تشييع جنازة في مخيم برج الشمالي.

وإثر ذلك، أصاب الرصاص العشوائي هاتف فتاة صغيرة وهي تحمله في منطقة الشواكير.
 
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