غادة عون: ألا يجب ان تنفذ مذكرات الاحضار بحق رياض سلامة؟

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "إكس": "‏هناك مذكرتا احضار صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإحضار رياض سلامة لاستجوابه في ملف قروض التسعة مليار دولار المعطاة للمصارف. وهي مذكرات احضار مفتوحة موجهة الى امن الدولة بما يوجب احضاره فور العثور عليه. الا يجب ان تنفذ هذه المذكرات الان والمعني معروف مكانه؟ وهل نحن بالفعل في دولة قانون ام القانون ينفذ فقط على الضعيف الذي لا سند به؟ سؤال برسم الحكومة والمجلس النيابي والاجهزة الأمنية وكل مسؤول في هذا البلد".

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