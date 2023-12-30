"حزب الله" يعلن استهداف جنود ‏إسرائيليين في منطقة بيت هلل

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 جنود ‏العدو في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

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