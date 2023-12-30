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لبنان

أبو فاعور: نامل ان تتجدد المناخات الإيجابية وتتكرس بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
30-12-2023 | 13:56
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أعرب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور عن أمله في "ان يحمل العام الجديد أياما وظروفا أفضل"، معتبرا أن "الحل يبدأ وينتهي بالسياسة، وأن المشكلة لم تكن في يوم من الايام، لا مشكلة اقتصادية ولا اجتماعية، طالما كانت مشكلة سياسية مردها الى عناد وانانية البعض من اهل السياسة الذين يرفضون اخراج هذا الوطن من الازمة التي يعيش فيها".
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ورأى أن "الحل هو ان تتغلب الارادات الوطنية والخير، ويتغلب الانتماء الى الوطن على الانتماء الخاص والانانية والرغبات الخاصة، فكل اسم يطرح للرئاسة يوافق عليه البعض ويعترض عليه البعض الاخر، وكل اقتراح لحل يوافق عليه البعض ويعترض عليه البعض الاخر".

وقال أبو فاعور: "يستحق  الشعب اللبناني رئيسا جامعا وفاقيا يتوافق عليه الجميع، فقط عند تنازلهم عن انانياتهم"، وتمنى ان يكون العام 2024 "عام الحل في لبنان، وان تسيطر المناخات الايجابية والتفاهمات المحلية وغير المحلية التي ادت الى ايجاد حل في استحقاق المؤسسة العسكرية، نامل ان تتجدد هذه المناخات وان تتعزز وتتكرس بانتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تمثل كل اللبنانيين وتقر برنامج اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي وترفع المعاناة عن هذا الشعب في لبنان".

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال رعايته حفل العشاء السنوي لصندوق دعم المريض، الذي اقيم في مطعم " مشهور" في راشيا.

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