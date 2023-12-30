17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبو فاعور: نامل ان تتجدد المناخات الإيجابية وتتكرس بانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
30-12-2023
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور عن أمله في "ان يحمل العام الجديد أياما وظروفا أفضل"، معتبرا أن "الحل يبدأ وينتهي بالسياسة، وأن المشكلة لم تكن في يوم من الايام، لا مشكلة اقتصادية ولا اجتماعية، طالما كانت مشكلة سياسية مردها الى عناد وانانية البعض من اهل السياسة الذين يرفضون اخراج هذا الوطن من الازمة التي يعيش فيها".
Advertisement
ورأى أن "الحل هو ان تتغلب الارادات الوطنية والخير، ويتغلب الانتماء الى الوطن على الانتماء الخاص والانانية والرغبات الخاصة، فكل اسم يطرح للرئاسة يوافق عليه البعض ويعترض عليه البعض الاخر، وكل اقتراح لحل يوافق عليه البعض ويعترض عليه البعض الاخر".
وقال أبو فاعور: "يستحق الشعب اللبناني رئيسا جامعا وفاقيا يتوافق عليه الجميع، فقط عند تنازلهم عن انانياتهم"، وتمنى ان يكون العام 2024 "عام الحل في لبنان، وان تسيطر المناخات الايجابية والتفاهمات المحلية وغير المحلية التي ادت الى ايجاد حل في استحقاق المؤسسة العسكرية، نامل ان تتجدد هذه المناخات وان تتعزز وتتكرس بانتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تمثل كل اللبنانيين وتقر برنامج اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي وترفع المعاناة عن هذا الشعب في لبنان".
كلام النائب أبو فاعور جاء خلال رعايته حفل العشاء السنوي لصندوق دعم المريض، الذي اقيم في مطعم " مشهور" في راشيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 12:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
02:02 | 2023-12-30
30/12/2023 02:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل مميّز.. رامي عيّاش يتزوّج مرّة ثانية من زوجته داليدا وجمالها بالأبيض يخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
بحفل مميّز.. رامي عيّاش يتزوّج مرّة ثانية من زوجته داليدا وجمالها بالأبيض يخطف الأنظار (فيديو)
10:07 | 2023-12-30
30/12/2023 10:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
04:28 | 2023-12-30
30/12/2023 04:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض للسرقة في إسطنبول.. وتحذّر: هذه هوية السارق وصورته!
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض للسرقة في إسطنبول.. وتحذّر: هذه هوية السارق وصورته!
07:39 | 2023-12-30
30/12/2023 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2023-12-30
"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
16:55 | 2023-12-30
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:14 | 2023-12-30
بعد دقائق من سرقته دراجة نارية وهاتفا خلويا.. هذا ما حصل معه
16:00 | 2023-12-30
أطلّ علناً.. رياض سلامة يشارك في الصلاة لراحة نفس شقيقه في انطلياس (صور)
16:00 | 2023-12-30
شارك في إحتلال لبنان.. هذه أبرز المعلومات عن "لواء غولاني" الإسرائيليّ!
15:41 | 2023-12-30
بعد استهداف منزله بغارة إسرائيلية.. استشهاد مواطن في بنت جبيل
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
31/12/2023 00:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
31/12/2023 00:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
31/12/2023 00:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24