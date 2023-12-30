لمناسبة عيد رأس السنة.. اعلان من فوج اطفاء بيروت

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أعلن فوج اطفاء بيروت، أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبمناسبة عيد رأس السنة، سينفذ فوج اطفاء بيروت بمؤازرة فوج حرس بيروت انتشاراً عملانياً في العاصمة، وذلك لتأمين سلامة الساهرين، وستكون نقاط الانتشار كالتالي:برج الغزال - السوديكو- الفورم دي بيروت - تقاطع عين المريسة -ساحة ساسين.ستنطلق مهمة التأمين في العاصمة من مركز قيادة فوج الاطفاء الكرنتينا عند الساعة ١٦:٠٠ وستستمر حتى ساعات الفجر الاولى. وذكر برقم الطوارئ ١٧٥.