Advertisement

لبنان

لمناسبة عيد رأس السنة.. اعلان من فوج اطفاء بيروت

Lebanon 24
30-12-2023 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1146941-638395681605833506.jpg
Doc-P-1146941-638395681605833506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن فوج اطفاء بيروت، أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبمناسبة عيد رأس السنة، سينفذ فوج اطفاء بيروت بمؤازرة فوج حرس بيروت انتشاراً عملانياً في العاصمة، وذلك لتأمين سلامة الساهرين، وستكون نقاط الانتشار كالتالي:
Advertisement

برج الغزال - السوديكو- الفورم دي بيروت - تقاطع عين المريسة -ساحة ساسين.

 ستنطلق مهمة التأمين في العاصمة من مركز قيادة فوج الاطفاء الكرنتينا عند الساعة ١٦:٠٠ وستستمر حتى ساعات الفجر الاولى. وذكر برقم الطوارئ ١٧٥.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2023-12-30
16:55 | 2023-12-30
16:14 | 2023-12-30
16:00 | 2023-12-30
16:00 | 2023-12-30
15:41 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24