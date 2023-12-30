بعد استهداف منزله بغارة إسرائيلية.. استشهاد مواطن في بنت جبيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" باستشهاد "ع.س" الذي استهدفت منزله اليوم غارة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل.

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وكانت مقاتلات حربية اسرائيلية نفذت قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، عداونا جويا على مدينة بنت جبيل، حيث أغارت على احد المنازل في حي البركة.