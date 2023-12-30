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لبنان
بعد استهداف منزله بغارة إسرائيلية.. استشهاد مواطن في بنت جبيل
Lebanon 24
30-12-2023
|
15:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستشهاد "ع.س" الذي استهدفت منزله اليوم غارة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل.
وكانت مقاتلات حربية اسرائيلية نفذت قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، عداونا جويا على مدينة بنت جبيل، حيث أغارت على احد المنازل في حي البركة.
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