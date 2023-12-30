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لبنان
أطلّ علناً.. رياض سلامة يشارك في الصلاة لراحة نفس شقيقه في انطلياس (صور)
Lebanon 24
30-12-2023
|
16:00
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شارك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالصلاة لراحة نفس شقيقه رمزي توفيق سلامة، الذي توفي أول من أمس في باريس.
وحضر الى جانب الحاكم السابق، شقيقه رجا وعائلة الفقيد والأقارب والأصدقاء للمشاركة بالمراسم التي أقيمت في كنيسة مار الياس الكبرى - أنطلياس بعد ظهر اليوم السبت.
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تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يطلّ فيها سلامة على العلن منذ مغادرته لمنصبه في الحاكمية في تموز 2023.
ونشر المصوّر نبيل اسماعيل مجموعة من الصور التي التقطها من داخل الكنيسة عبر حسابه على فيسبوك:
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