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لبنان
بعد دقائق من سرقته دراجة نارية وهاتفا خلويا.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
30-12-2023
|
16:14
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أعلن فوج حرس مدينة بيروت انه بتاريخ 30-12-2023 حوالي الساعة 18:45 ، وخلال قيام دورية من الفوج بتوقيف شخص على متن دراجة نارية في منطقة وسط بيروت ساحة الشهداء، عمد الى رمي الدراجة محاولاً الفرار، ولكن تمكن رجال فوج الحرس من القاء القبض عليه وتوقيفه .
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بتفتيشه عثر بحوزته على مسدس حربي معد للاطلاق وجهاز هاتف خلوي، كما كان تحت تأثير مادة مخدرة، بعد التحقيق معه اعترف أنه قام برفقة شخص آخر يدعى ع. م، فر على متن دراجة نارية قبل وصوله الى الحاجز، على سرقة دراجة نارية وهاتف خلوي بقوة السلاح من شاب وفتاة في منطقة وسط بيروت- البيال قبل حوالي عشر دقائق من توقيفه، لا يحمل أية اوراق ثبوتية ويدعى ف.ح، ويقطن في منطقة صبرا حسب اقواله، كما اعترف أنه قام بوقت سابق بعمليات نشل في مناطق مختلفة من مدينة بيروت.
تم التواصل مع الشاب والفتاة التي أكدت انه الشخص الذي قام بسرقة هاتفها ودراجة الشاب بعد تهديدهما بقوة السلاح، على الفور وبتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الحرس العميد الركن علي صبرا، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات والدراجة المسروقة الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني".
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