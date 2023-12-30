"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد "جبريل" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

Advertisement