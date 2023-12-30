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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
30-12-2023 | 16:58
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد "جبريل" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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