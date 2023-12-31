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لبنان

عن "حزب الله".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركيّ جديد!

Lebanon 24
31-12-2023 | 00:17
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، السبت، بأنّ عدد المستوطنين النازحين في شمال فلسطين المحتلة نتيجة ضربات "حزب الله"، بلغ أكثر من 230 ألف مستوطن.

ويتزايد القلق لدى المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة مع تزايد ضربات الحزب، إذ أفادت القناة "الـ13" الإسرائيلية، قبل يومين، بأنّ الإسرائيليين في الشمال ينهارون.
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ولفتت الصحيفة إلى أنّ "التأثيرات لا تقتصر على الوضع الأمني، بل تمتد إلى الوضعين النفسي والاقتصادي أيضاً"، مشيرةً إلى أنّ المستوطنين يتحدثون عن ضائقة اقتصادية كبيرة جداً. 

وفي وقتٍ سابق، أغلقت السلطات الإسرائيلية عدداً من المستوطنات الشمالية أمام دخول المستوطنين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، في ضوء الوضع الأمني، وفق الإعلام الإسرائيلي.

ولفتت التقارير في إسرائيل إلى أنّ بوابات المستوطنات مقفلة، "فلا خروج للمستوطنين، ويمكن الخروج فقط للحالات الإنسانية الطارئة، مثل نقل حامل إلى المستشفى للولادة، ولكن ينبغي الحصول على موافقة لوائية قبل ذلك". 

كذلك، أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات جديدة في شمال فلسطين المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ المستوطنات التي جرى إخلاؤها تقع عند الحدود الشمالية لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948، أي منذ قيام الكيان الإسرائيلي.
وفي وقتٍ سابق، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تزايد قلق مستوطني الشمال من العودة إلى بيوتهم، وعن الاتهامات التي يُطلقونها في وجه حكومة الاحتلال، مُتهمين إياها بالتخلي عنهم. (الميادين نت)
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