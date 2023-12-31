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لبنان

المحطات تنذر المنجّمين وهذا ما طلبته منهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2023 | 01:30
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عُلِم أنَّ قنواتٍ تلفزيونيّة ألزمت المُنجمين الذين سيطلون هذه الليلة عبر الشاشات لإطلاق توقعاتهم للعام 2024، بعدم التصريح مُسبقاً لأي وسيلة إعلاميّة أخرى تحت طائلة المسؤولية.
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وبحسب المعلومات، فإنّ هناك قنوات أبلغت المنجمين بأنّ أي تسريبات للتوقعات قبل ليلة رأس السنة، اليوم الأحد، سيُرتّبُ عليهم تكاليف مادية يستوجب عليهم دفعها في إطار "بندٍ جزائي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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