المحطات تنذر المنجّمين وهذا ما طلبته منهم

عُلِم أنَّ قنواتٍ تلفزيونيّة ألزمت المُنجمين الذين سيطلون هذه الليلة عبر الشاشات لإطلاق توقعاتهم للعام 2024، بعدم التصريح مُسبقاً لأي وسيلة إعلاميّة أخرى تحت طائلة المسؤولية.

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