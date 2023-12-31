"تقارير أمنيّة" في لبنان.. هذا ما تقرّر بشأن "ليلة رأس السنة"

مع إطلاق القوى الأمنية دورياتها ونشر عديدها لمواكبة ليلة رأس السنة، عُلِم أيضاً أنّ المسؤولين عن "الأمن الإستباقي" كثفوا تحرياتهم وإستقصاء المعلومات بشأن الأماكن والمناطق التي يمكن اعتبارها "ساخنة".

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وبحسب المعلومات، فإنَّ شعبة المعلومات ومخابرات الجيش على إستنفارٍ كامل لرصد أي تحركات أو أي أعمال قد تساهم في توتير أجواء الأعياد، أو المَساس بالأمن الداخلي خصوصاً خلال ليلة العام الجديد.



وتبين أنّ إجراءات الإستقصاء لاستيضاح الواقع عن الأرض ارتبطت بتقارير أمنية توالت مؤخراً إلى المؤسسات المعنية، الأمر الذي ساهم في تكوين صورة واضحة عن الواقع الميدانيّ في مناطق عديدة.

