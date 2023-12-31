يشكو العديد من المواطنين، من أنّ الكثير من آلات الـ"ATM" امام المصارف تظلّ فارغة من الليرة اللبنانيّة، أو البعض منها خارج الخدمة.

في المقابل، فإنّ الصرافات الآليّة التي يسحب منها عملاء المصارف أموالهم الدولار، دائماً مُزوّدة بالمال، وذلك لأنّ أغلبيّة المواطنين، ومنهم من يعملون في القطاع العامّ، أصبحت رواتبهم بالدولار.