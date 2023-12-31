هذه نسبة الحجوزات في المطاعم والملاهي الليلة!

تخطّت نسبة الحجوزات لليلة رأسة السنة، نسبة التسعين في المئة، في معظم المطاعم، وأماكن السهر، وقد وصلت في الملاهي المعروفة إلى 100 بالمئة، وخصوصاً تلك التي استقدمت فنانين معروفين.

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وأبدى أصحاب هذه المطاعم والملاهي إرتياحهم لهذا الإقبال الممتاز، وأكّدوا أنّ لبنان لا يزال مكاناً رائعاً للسهر، على الرغم من الأزمة الإقتصاديّة.