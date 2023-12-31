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لبنان

هذه نسبة الحجوزات في المطاعم والملاهي الليلة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2023 | 03:15
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تخطّت نسبة الحجوزات لليلة رأسة السنة، نسبة التسعين  في المئة، في معظم المطاعم، وأماكن السهر، وقد وصلت في الملاهي المعروفة إلى 100 بالمئة، وخصوصاً تلك التي استقدمت فنانين معروفين.
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وأبدى أصحاب هذه المطاعم والملاهي إرتياحهم لهذا الإقبال الممتاز، وأكّدوا أنّ لبنان لا يزال مكاناً رائعاً للسهر، على الرغم من الأزمة الإقتصاديّة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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