وزارة التربية تنعى شهيداً: له الغار ولقتلته العار

نعى المدير العام للتربية عماد الأشقر الشهيد الأستاذ علي سعد، وقال: "مضرّجًا بالدماء ينتهي هذا العام، منتصراً على القتلة والجهلة الأقزام..يرحل مكللًا بشهادة المعلّم فيرثيه الوطن والكلّ متألّم. علي سعد المربّي والأستاذ، إبن مدينة بنت جبيل وابن كلّ لبنان، ارتقى شهيدًا، خضّب مسيرته التعليمية بدمائه، فارتحل شامخًا وهو يلقّن درس الذود بالأرواح افتداء للأوطان...كل الفخر بشهيد العلم الأوّل، له الغار ولقَتَلَتِهِ العار".

Advertisement

وأمس، نعى "حزب الله" الشهيد سعد، وقال في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد (جبريل) من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



