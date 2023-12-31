عز الدين: لإنتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور

دعا المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي بيان له، أشار عز الدين إلى أنّ "لبنان يشهد سنة أخرى على الشغور الذي تسلل إلى كل المؤسسات وبات يُهدد كيان الوطن برمته من دون أن يرف جفن لمن يفترض أنهم مسؤولون عن وطن ومصير شعب، فيدركوا حجم مسؤولياتهم ويبادروا إلى ممارسة أبسط واجباتهم الدستورية".

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وختم: "على مسافة ساعات من انتهاء العام وقدوم عام جديد، لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يحمل السلام والطمأنينة للعالم أجمع، لا سيما لبنان الحبيب، وفلسطين العزيزة التي لا تزال تدفع فاتورة الدم عن العالم أجمع".