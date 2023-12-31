Advertisement

لبنان

عز الدين: لإنتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور

Lebanon 24
31-12-2023 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1147027-638396119580165288.jpg
Doc-P-1147027-638396119580165288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي بيان له، أشار عز الدين إلى أنّ "لبنان يشهد سنة أخرى على الشغور الذي تسلل إلى كل المؤسسات وبات يُهدد كيان الوطن برمته من دون أن يرف جفن لمن يفترض أنهم مسؤولون عن وطن ومصير شعب، فيدركوا حجم مسؤولياتهم ويبادروا إلى ممارسة أبسط واجباتهم الدستورية".
Advertisement
وختم: "على مسافة ساعات من انتهاء العام وقدوم عام جديد، لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يحمل السلام والطمأنينة للعالم أجمع، لا سيما لبنان الحبيب، وفلسطين العزيزة التي لا تزال تدفع فاتورة الدم عن العالم أجمع".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-31
05:27 | 2023-12-31
05:18 | 2023-12-31
05:03 | 2023-12-31
05:01 | 2023-12-31
05:00 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24