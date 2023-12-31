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لبنان

على اوتوستراد جونيه.. حادث مؤلم صباح اليوم

Lebanon 24
31-12-2023 | 02:53
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أدى اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي الى سقوط قتيل، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
 
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