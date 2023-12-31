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لبنان

لمن يسعى لتمضية ليلة رأس السنة في الجبل.. اليكم هذا الخبر عن الطرقات

Lebanon 24
31-12-2023 | 04:36
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أفادت غرفة التحكم المروري الى ان طريقي كفردبيان - حدث بعلبك والعاقورة - حدث بعلبك سالكتان أمام مختلف الآليات نهاراً
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