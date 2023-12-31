نقلت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن مُستوطنٍ في جهاز طوارئ كفار جلعادي عند الحدود مع لبنان قوله إنّ "الجيش الإسرائيلي لم يستهدف قوات الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك بخلاف ما يُقال عبر وسائل الإعلام".

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وقال المستوطن الإسرائيليّ إن "حزب الله جعل الإسرائيليين لاجئين رغماً عنهم".



إلى ذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن أن الصاروخ الموجه الذي أطلقه "حزب الله" باتجاه منطقة "أصبع الجليل"، أمس، تجاوز مسافة الـ7 كيلومترات في العمق الإسرائيلي.



وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس قال إنه يجب إزالة تهديد "حزب الله" من الحدود الشمالية لإسرائيل، مؤكداً أن "تل أبيب لا يمكنها التسليم بهذا التهديد"، وقال: "للمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة".

