شعبة المعلومات أوقفت "ميدو" في الضاحيّة الجنوبيّة... إليكم بالصور ما ضبطته في منزله

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية افراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتهم، ومن بينهم كلّ من:م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو الرأس المدبر، الملّقب بـ"ميدو"، وبحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم مخدّراتع. م. (مواليد عام 1996، لبناني) (مروّج)بتاريخي 21 و 22-12-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات شعبة المعلومات منزل الأول الكائن في محلة حارة حريك وتم توقيفه داخله، وضبطت سيارته نوع "مرسيدس" لون أبيض. كما أوقف توقيف الثاني بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا" لون اسود تم ضبطها.بتفتيشهما ومنزل الأول والسيارتين، ضُبِطَ مسدس حربي لون أسود مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال، قنبلتين يدويّتين، جهاز لاسلكي، منظار لون اسود وازرق، جعبة عسكرية، سكين، ومقذوف ناري.كما تم العثور على:/335/ مظروف كوكايين مدون عليها اسماء مختلفة زنتها حوالي /1/كلغ./23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين منها مدون عليها /150/ و/400/$ زنتها حوالي /135،6/ غ.علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالي /9/ غمظروف نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /10،5/ غقطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /2/غكيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا زنتا حوالي /21/ غكمية من الاكياس الفارغة تستخدم لتوضيب المخدرات، واوراق ملفوفة على شكل انبوب تستخدم في تعاطي المخدراتمیزان حساس، /3/ علب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار المخدراتعلبة بلاستيك بداخلها عدد من الشفرات، وورقة ملفوفة بشكل أنبوبمبلغ /150/ دولار أميركي مزيّف، خزنتين حديديّتين، صندوق حديدي، مستندات شخصية، ساعة يد، وخاتم لون فضي، و/5/ هواتف خلوية، وجهاز "ipad"، ومبالغ مالية بعملات متعدّدة.كما تم تفتيش منزل عائد للأول في محلة مجدلبعنا- عاليه، وتم ضبط دراجتين آليّتين من دون لوحات.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وتخزين وتوضيب وتوزيع المخدرات على المروّجين من بينهم الثاني، وذلك لصالح أحد التجار. كما اعترف انه ينشط بعمليات الترويج لحسابه الخاص، واعترف الثاني بقيامه بترويج المخدرات لصالح نفس التاجر وأنه يستلم المخدرات المعدة للترويج من الأول.أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.