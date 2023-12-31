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زار وفد من العمل الجماهيري في "حماس" وحدة المهن الحرة في "حزب الله"، وشدد المسؤول عن العمل رأفت مرة على أن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تخوض ملحمة من البطولة والفداء والتضحية، وتوجه للاحتلال ضربات قوية صادمة، أفشلت خططه وحطمت آماله في تحقيق أي شكل من أشكال الانتصارات السياسية والعسكرية".وشدد مسؤول الوحدة حسن حجازي على "أهمية العمل النقابي والشعبي في دعم المقاومة واحتضانها ومواجهة المشروع الصهيوني".وأشاد اللقاء "بالمقاومة في جنوب لبنان والنتائج التي تحققها ضد الاحتلال الإسرائيلي على طريق القدس".