16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ابراهيم في رسالة رأس السنة: نطوي اليوم صفحة أخيرة في سنة كانت مليئة بالمآسي والحروب
Lebanon 24
31-12-2023
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، رسالة تهنئة بالعام الجديد 2024 الى أبناء وبنات الأبرشية جاء فيها: "في اليوم الأخير من عام 2023، أحيي بالصلاة جميع المؤمنين الأحباء والأصدقاء في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، راجيا أن نسير معا في العام 2024 مسيرة مليئة بالإيمان والرجاء والمحبة. ففي رأس السنة الجديدة نحتفل بعطية الزمن، لأن يسوع المسيح بتجسده ودخوله زمننا المحدود فصله عما قبله من الأزمنة فأدخلنا زمنه اللامحدود وصار هو زمننا وعهدنا الجديد وكل ما عداه عدم".
Advertisement
أضاف: "إننا نطوي اليوم صفحة أخيرة في سنة كانت مليئة بالمآسي والحروب آملين أن يمضي معها ما حملته من دمار واحزان لنخطو خطوة جديدة في زمن جديد ملؤه السلام والأمل بغد أفضل وحياة مليئة بالقداسة والفرح والطمأنينة والازدهار. نسلم للرب كل ايام حياتنا بحسب مشيئته القدوسة التي شاءت ان تعيدني منذ سنتين الى وطني الحبيب لبنان وتتيح لي فرصة خدمة هذه الابرشية المقدسة المزروعة بيمينه في هذه الأرض البقاعية الطيبة".
وتابع: "أن اكون بينكم في هذا الشرق المقدس الذي أحبه المسيح فاختار أن يولد فيه، هذا الشرق المتألم الذي مازال ينزف دما بريئا كما نزف منذ الفي سنة، هذا الشرق الذي يذبح يوميا امام صمت العالم، الذي سيقوم حتما كما قام المسيح من بين الأموات، وأن أكون جزءا من جرح شعبي هو من أكبر نعم الله علي. أن أكون في زحلة خصوصا، مع أهلها الأتقياء، وأناس هذا البقاع الكرماء، في أرض أهلي وأجدادي الشرفاء، هو فرحي الوفير وإضفاء اعتزاز علي وافتخار. اعبر عن شكري العميق لكل أبناء وبنات الأبرشية، ولكل الأصدقاء الذين شاركوني الخدمة بحب وتفان في السنتين الماضيتين. وأخص بالشكر كهنة الأبرشية المزينين بالخدمة والعطاء على محبتهم والتزامهم برسالتهم المميزة والمليئة بالصدق والتضحيات في زمن الصعوبات. كما أشكر الراهبات العاملات في أبرشيتنا على ما يقدمونه من عطاءات بكرم وإخلاص".
وختم ابراهيم: "هلموا جميعا نستقبل العام الجديد بتفاؤل وثبات، كي يكون عاما مليئا بالنجاحات وقهر التحديات في سبيل التقدم والارتقاء. في هذا العام الجديد، دعونا نحول كل لحظة إلى فرصة للتقدم الروحي وبناء جسور التفاهم والمحبة فيما بيننا. هكذا نساهم بالعمل السديد والخطى الثابتة في بناء مستقبل مشرق للبنان، وطن الكرامة والإنسان. واسأل الرب القدير بشفاعة مريم العذراء، سيدة النجاة، ان يبارك بصلاحه اكليل السنة الجديدة ويمنح الجميع الصحة والسلام والأمان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُحزن... لبنان يخسر ممثلاً: "صرت بالسما مع الاوادم" (صور)
Lebanon 24
خبر مُحزن... لبنان يخسر ممثلاً: "صرت بالسما مع الاوادم" (صور)
08:48 | 2023-12-31
31/12/2023 08:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟
07:23 | 2023-12-31
31/12/2023 07:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ أميركا.. مبنى دُمِّرَ وهذا عدد القتلى والجرحى
Lebanon 24
إنفجار يهزّ أميركا.. مبنى دُمِّرَ وهذا عدد القتلى والجرحى
10:17 | 2023-12-31
31/12/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم وزيرا سابقاً وإبنه النائب
Lebanon 24
الموت يُؤلم وزيرا سابقاً وإبنه النائب
10:32 | 2023-12-31
31/12/2023 10:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلنت أنّها حامل... إبن زوج ديانا فاخوري يُهنّئها هكذا ردّت عليه (صورة)
Lebanon 24
بعدما أعلنت أنّها حامل... إبن زوج ديانا فاخوري يُهنّئها هكذا ردّت عليه (صورة)
06:47 | 2023-12-31
31/12/2023 06:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2023-12-31
توقّعات ميشال حايك لسنة 2024 حول لبنان ودول المنطقة
12:35 | 2023-12-31
البيسري تفقد دائرة أمن عام المطار
12:30 | 2023-12-31
النائب الخازن: آمل أن تحمل سنة ٢٠٢٤ طاقة أمل جديدة ويعود وطننا إلى مجده
12:04 | 2023-12-31
خبر حزين من عكار.. الطفلة "نجاة" تفارق الحياة بعد سقوطها عن درج مبنى!
12:00 | 2023-12-31
ماذا فعل "حزب الله" بـ"جنود إسرائيليين"؟ هذا التقرير يتحدّث عن "مأزق إستراتيجيّ"!
11:54 | 2023-12-31
في زغرتا.. دوريات أمنية واستنفار!
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
31/12/2023 22:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
31/12/2023 22:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
31/12/2023 22:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24