أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ هاجم بنى تحتية ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" في قرية راميا جنوبي لبنان".

وأضاف: "استهدفنا أمس، منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام، استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجليل الأعلى".