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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافاً لـ"الحزب"

Lebanon 24
31-12-2023 | 07:04
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ هاجم بنى تحتية ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" في قرية راميا جنوبي لبنان".
 
 
وأضاف: "استهدفنا أمس، منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام، استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجليل الأعلى".
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