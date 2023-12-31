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لبنان
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أهدافاً لـ"الحزب"
Lebanon 24
31-12-2023
|
07:04
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ هاجم بنى تحتية ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" في قرية راميا جنوبي لبنان".
وأضاف: "استهدفنا أمس، منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام، استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجليل الأعلى".
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