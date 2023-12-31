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لبنان

بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 07:23
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ باخرة الفيول باتت قريبة من الشواطئ اللبنانية، ومن المتوقّع أنّ تصل مساء اليوم، لكنّها ستخضع لفحوصات لمدة 48 ساعة.
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