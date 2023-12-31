بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ باخرة الفيول باتت قريبة من الشواطئ اللبنانية، ومن المتوقّع أنّ تصل مساء اليوم، لكنّها ستخضع لفحوصات لمدة 48 ساعة.

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