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لبنان

مُحلّل يُحذّر من الوضع في جنوب لبنان: من سيضرب الضربة الأولى "حزب الله" أم إسرائيل؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 08:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن المفكر المصري والقيادى الناصري صفوت حاتم قال إن الوضع على الحدود اللبنانية يشبه الوضع في حزيران 1967، ويتمثل في إشكالية "من سيضرب الضربة الأولى ويفقد التعاطف الدولي"؟
 
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وتوقع حاتم أن تستمر التحرشات العسكرية بين الطرفين، معتبرا أنه "ربما تفتعل إسرائيل حدثا ما لتبرير الضربة الأولى على حزب الله"، وأن "حسابات إسرائيل قد تصل لخيار شمشون، أي عليّ وعلى أعدائي، وقد تجر المنطقة كلها لحرب جديدة".

وأضاف: "ذكرني هذا بإشكالية الضربة الإستباقية التي كانت محور نقاش في القيادة المصرية في حزيران 1967 وإشكالية التحذيرات الدولية بمعاقبة من يبدأ بالضربة الأولى، والتي أطلقتها أميركا وفرنسا آنذاك".

واعتبر المحلل أن "إسرائيل لا تلتزم بأي قانون أو قواعد ثابتة"، لذا يجب على القوى الوطنية اللبنانية أن "تستعد استعدادا كاملا". (روسيا اليوم) 

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