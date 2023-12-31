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لبنان

خبر مُحزن... لبنان يخسر ممثلاً: "صرت بالسما مع الاوادم" (صور)

Lebanon 24
31-12-2023 | 08:48
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تُوفي الممثل سيرج مناسا، وقد نعاه الكاتب المسرحيّ كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال:
 
"خبرية صباحية بتشق القلب. شو القصة ؟ عم تلفن لصديقي وزميلي  Sergio Menassa متل العادة حتى اتطمن عنو ما حدن عم يرد عليي على خطو على غير عادة... ما قادر صدق  شو قريت على صفحة مرتو  Cosette Harb Menassa .. هل الخبر صحيح ؟. ما قادر صدق انو صاحبي فل بهالسرعة من دون ما يودعني او يخبرني انو فالل وما بقا قادر يتحمل اوجاعو متل لما دخل عالمستشفى وكل يوم يطمني عن حالتو . ما عم صدق انا وعم بقرا النعوة يلي بعتتلي ياها كوزيت ردا على سؤالي مع جملة (سيرجيو راح يا كلوفيس)... وينك يا خيي؟ صرت بالسما مع الاوادم يلي متلك؟ او بعدك ناطر صلواتنا المساعدة ، صرت باحضان رب السماوات والارض يما بعدك معلق بين الارض والسماء ؟ ما عم بقدر صدق انو سيرجيو الفنان القدير والصديق المخلص والمحب سبقنا عالسما وعم يتمتع بعاطفة اله الكون ورفقة قديسينا وسكان ارض الخلود  وخسرناه بيناتنا بالجسد . سيرجيو الصديق الحبيب يلي روحو وخفة ظلو وقلبو الطيب رح يضلو مرافقينا حتى الملتقى فل . الله يرحمك وترافقك ملايكتو لحدود الجنة ومن فوق او من ايا مكان رح تكون في صليلنا ،، وما تنسى انو نحنا هون بحاجة للصلاة . الى الملتقى صديقي ...
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بكل حزن واسى  
نقابة ممثلي المسرح و السينما و الاذاعة و التلفزيون في لبنان  وباسم نقيبها الاستاذ نعمة بدوي Nehme Badawi  واعضاء ادارتها تَنْعَى اليكم صديقها الزميل الفنان سيرج مناسا.
 
 
 
 
 
 
 
إلى ذلك، نعى الفنان رفيق خويري الممثل الراحل سيرج مناسا، وكتب:
 
"خبر محزن وقاسي   
رحلت الشهامة  والعصامية ، رغم  مصارعتك  لهذا المرض  الخبيث... صديق  وفي  ومحب فقدته وفقدته الشاشة رحمك الله  سيرج مناسا".
 
 
 
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لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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