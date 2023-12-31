اتصالات حثيثة مع كهرباء لبنان: هل ستتأمن الكهرباء الليلة؟

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أشار مصدر إداري في وزارة الطاقة الى أن إتصالات رفيعة المستوى حصلت من قبل معنيين في الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان ، كي لا تكون التغذية صفرا ليلة رأس السنة بعد البيان الذي أكد أن الشبكة شبه منهارة. مؤسسة كهرباء لبنان كان بودها، بحسب المصادر، أن تتجاوب مع الإتصالات، التقنية منها والسياسية، إلا أنه ما باليد حيلة كما يقول المثل، فلا إمكانية للإنتاج ولا للتوزيع ولا للإنارة، بغض النظر إن كانت ليلة رأس السنة أو غيرها.الإتصالات التي إستمرت حوالى ساعتين لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، فالشبكة سلبية ورأس السنة سيكون من دون تغذية من "كهرباء الدولة".