توقّعات مايك فغالي للعامّ 2024... الأنظار نحو الجنوب وخضّة في المطار وهذا مصير الدولار وأموال المودعين

كشف مايك فغالي، عن توقّعاته للعامّ 2024. وقال عن لبنان ما يلي:

- ثمن باهظ لكلّ لبنان، يستطيع أنّ يدفع ولكنّه سوف يفلسوه، الطرف الآخر سيفلس.

- لبنان عام 2024 غير كلّ لبنانات الماضي: نهوض، دمّ، سياسة.

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- أحد مستشفيات لبنان الكبرى سيشهد جمعاً غفيراً يُصلي خارجه.

- ما ينتظر لبنان أكبر من المتوقّع، بين تحقيق الأمنيات والخطر الكبير، مطار بيروت يُقابله مطار آخر.

- مطار بيروت سيشهد خضّة أمنيّة.

- أموال المودعين ستعود.

- سعر الصرف لا يتعدّى الـ90 ألف ومن ثمّ سوف ينخفض ليصل إلى 15000.

- أحد شواطىء لبنان سيشهد زحمة كبيرة.

- التقسيم لا مفرّ منه.

- هناك إنتخابات لرئيس الجمهوريّة وتعديل للدستور، وليس إتّفاقاً مثل الطائف.

- مجلس النواب أقصر من مدّته، وانتخابات مبكرة على الصعيد الرئاسي والنيابيّ.

- القضاء ليس للضعيف.

- مساءلات كبرى.

- عودة عن قرارات قد اتّخذت سابقاً بحقّ قضاة.

- الأنظار على شمال لبنان بعد تسويّة خاطئة، أمّا الجنوب، فهو من أهمّ المناطق التي تُذكر في الإعلام العالميّ.

- الجليل لبنانيّ.

- أكثر من خضّة أمنيّة من الداخل، ومن يُطالب بسحب أسلحة حزب معيّن لماذا يتسلّح؟

- المخيّمات أكبر من قنبلة موقوتة.

- تصعيد خطير من حزب لبنانيّ عريق، إنّ لم يكنّ من أوائل الأحزاب التي نشأت في لبنان، ويكون على حقّ.

- الأمور الطائفيّة إلى الواجهة، وأحد رجال الدين في موقف حرجٍ وخطير، أمنيّاً وصحيّاً.

- أراضِ تُحرّر.

وعن سوريا قال فغالي:

- تغيير كبير على صعيد الجيوسياسي والإدارة.

- تقسيم سوريا العنوان الأبرز في المرحلة المقبلة، ولكنّ لا تقسيم في سوريا، بل ضمّ كافة الأراضي المحتلّة والخارجة عن السيطرة.

- العملة السوريّة توأم مع عملة أجنبيّة.

- قانون قيصر إلى إنهيار.

- العنوان القريب والجديد هو الجولان.

- الجيش السوريّ إلى الواجهة، بطلب من بلدٍ، للدفاع عنه.

- أسماء الأسد مهمّات من الداخل والخارج.

- طرطوس بحراً وبرّاً وجوّاً وعواصف.

- علي مملوك رجل الساعة.

وعن الأردن قال فغالي:

- أكثر من غيمة سوداء تتحضّر للأردن.

- تغيير الإتّفاقيات بين الأردن وإسرائيل.

- بعد تهديد أمن المملكة، الشعب الأردنيّ يقول كلمته من وإلى.

- وليّ العهد في عين العاصفة، لكن الملك عبدالله ودستور الأمّة هما المرجع الأقوى.

- طبور خامس ضمن تظاهرات.

وعن العراق قال فغالي:

- الصدر إلى الواجهة بعد الإعتزال.

- تغيير كبير على الصعيد السياسيّ، وخطر على أحد أهمّ الشخصيّات السياسيّة.

- محاولات كُبرى غربيّة لإبقاء العراق مدفون بالطائفيّة، لكن النصر حليف العراق.

- السفارة الأميركيّة ومن فيها خارج السفارة، لأمرٍ مروّع.

- داعش يُحاول إعادة نشاطه بين العراق وسوريا، ويدقّ باب الكويت، لكن الحلقة الأضعف بلد عربيّ لم يعرف السلام منذ 40 عاماً.

وعن الإمارات قال فغالي:

- تُعيد الإمارات دراسة المشاريع والإتّفاقيات الموقّعة مع بعض الدول.

- منافسة قويّة مع السعوديّة وقطر.

- خضّة داخليّة بسبب الطبيعة، لكنّ ناطحات السحاب تُقاوم.

- بحر الخليج إلى الواجهة.

- تغييرات كبيرة في ما يخصّ المساعدات.

- الجنسيّة لن تكون حصراً لدين واحد.

- خضّة إقتصاديّة وأخرى أمنيّة.

وعن السعوديّة قال فغالي:

- الغرب يُحاول المسّ بأمن السعوديّة من الداخل، ولكن المعارضة كبيرة.

- حكمة وليّ العهد الحالي أو ملك المستقبل تُحبط أكثر من محاولة إنقلاب في الداخل.

- فشل عمليّات الإغتيال التي يُخطّط لها.

- أحد أفراد العائلة إلى الواجهة، ولكن من الخارج.

- قضية الخاشقجي تُفتح من جديد على أساس ورقة ضغط، لكن المحاولة فاشلة.

لسماع بقيّة التوقّعات المتعلّقة بباقي الدول العربيّة، الرجاء مشاهدة الفيديو أدناه: