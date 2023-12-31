حادثة مروّعة في الضاحيّة الجنوبيّة.. شخص سقط من الطابق الثاني ونُقِلَ فوراً إلى المستشفى

نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم الأحد جريحاً إلى مستشفى الساحل اصيب جراء سقوطه عن سطح مبنى سكني مؤلف من طبقتين في الاوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية.

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