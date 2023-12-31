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لبنان

حادثة مروّعة في الضاحيّة الجنوبيّة.. شخص سقط من الطابق الثاني ونُقِلَ فوراً إلى المستشفى

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:40
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نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم الأحد جريحاً إلى مستشفى الساحل اصيب جراء سقوطه عن سطح مبنى سكني مؤلف من طبقتين في الاوزاعي - ضاحية بيروت الجنوبية.
 
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