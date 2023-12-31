حادث سير مروّع... قتيل وجريح حالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على أوتوستراد أنفه باتّجاه طرابلس.

وفي التفاصيل، فقد سائق السيطرة على سيارته، واصطدم بدراجة ناريّة، كان على متنها السوريّ خ.ف، وابنه القاصر.

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وتُوفي خ.ف، فيما حالة إبنه حرجة.