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لبنان

حادث سير مروّع... قتيل وجريح حالته حرجة

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على أوتوستراد أنفه باتّجاه طرابلس.
 
وفي التفاصيل، فقد سائق السيطرة على سيارته، واصطدم بدراجة ناريّة، كان على متنها السوريّ خ.ف، وابنه القاصر.
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وتُوفي خ.ف، فيما حالة إبنه حرجة.
 
 
 
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حادث سير

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