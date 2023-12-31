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لبنان

البيسري تفقد مركز الأمن العام الحدودي في المصنع

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:51
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تفقد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، بعد ظهر اليوم الأحد، وعشية رأس السنة، مركز امن عام المصنع الحدودي في البقاع، والتقى الضباط والمفتشين والمأمورين الذين يداومون في مراكزهم من اجل تنفيذ المهمات الموكلة اليهم، وتأمين الجهوزية التامة لتسهيل شؤون الوافدين والمغادرين على الحدود البرية في مركز المصنع بين لبنان وسوريا.
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وبعد ان قدّم التهاني الى عسكريي الامن العام بمناسبة الاعياد؛ نوّه اللواء البيسري ب"الجهد الكبير الذي يبذله العسكريون من كل الرتب في الدوائر والمراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، والمهارة في التدقيق التقني والالكتروني في مستندات ووثائق السفر للداخلين والخارجين"، ومقدرا تفانيهم والتزامهم في عملهم.
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