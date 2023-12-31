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لبنان

حواجز لمخابرات الجيش في طرابلس

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من مخابرات الجيش أقامت حواجز متنقلة في شوراع مدينة طرابلس.
 
 
ويقوم عناصر الجيش بتفتيش السيارات والتدقيق بالهويّات.
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات، تأتي لحفظ الأمن ليلة رأس السنة.
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