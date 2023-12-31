حواجز لمخابرات الجيش في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من مخابرات الجيش أقامت حواجز متنقلة في شوراع مدينة طرابلس.

ويقوم عناصر الجيش بتفتيش السيارات والتدقيق بالهويّات.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات، تأتي لحفظ الأمن ليلة رأس السنة.