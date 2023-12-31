16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم الى البربارة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة
Lebanon 24
31-12-2023
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل، بإشراف المدير الاقليمي في القضاء مخول بو يونس، انتشارها مع آليات الاسعاف على طول الاوتوستراد الممتد من بلدة نهر ابراهيم وصولا الى البربارة وفي وسط المدينة عند الشارع الروماني، الذي يشهد زحمة مواطنين، وذلك لتأمين السلامة ليلة رأس السنة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُحزن... لبنان يخسر ممثلاً: "صرت بالسما مع الاوادم" (صور)
Lebanon 24
خبر مُحزن... لبنان يخسر ممثلاً: "صرت بالسما مع الاوادم" (صور)
08:48 | 2023-12-31
31/12/2023 08:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... ماذا سيحصل مساء اليوم؟
07:23 | 2023-12-31
31/12/2023 07:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ أميركا.. مبنى دُمِّرَ وهذا عدد القتلى والجرحى
Lebanon 24
إنفجار يهزّ أميركا.. مبنى دُمِّرَ وهذا عدد القتلى والجرحى
10:17 | 2023-12-31
31/12/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم وزيرا سابقاً وإبنه النائب
Lebanon 24
الموت يُؤلم وزيرا سابقاً وإبنه النائب
10:32 | 2023-12-31
31/12/2023 10:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلنت أنّها حامل... إبن زوج ديانا فاخوري يُهنّئها هكذا ردّت عليه (صورة)
Lebanon 24
بعدما أعلنت أنّها حامل... إبن زوج ديانا فاخوري يُهنّئها هكذا ردّت عليه (صورة)
06:47 | 2023-12-31
31/12/2023 06:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2023-12-31
توقّعات ميشال حايك لسنة 2024 حول لبنان ودول المنطقة
12:35 | 2023-12-31
البيسري تفقد دائرة أمن عام المطار
12:30 | 2023-12-31
النائب الخازن: آمل أن تحمل سنة ٢٠٢٤ طاقة أمل جديدة ويعود وطننا إلى مجده
12:04 | 2023-12-31
خبر حزين من عكار.. الطفلة "نجاة" تفارق الحياة بعد سقوطها عن درج مبنى!
12:00 | 2023-12-31
ماذا فعل "حزب الله" بـ"جنود إسرائيليين"؟ هذا التقرير يتحدّث عن "مأزق إستراتيجيّ"!
11:54 | 2023-12-31
في زغرتا.. دوريات أمنية واستنفار!
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
31/12/2023 22:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
31/12/2023 22:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
31/12/2023 22:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24