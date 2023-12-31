تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم الى البربارة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة

بدأت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل، بإشراف المدير الاقليمي في القضاء مخول بو يونس، انتشارها مع آليات الاسعاف على طول الاوتوستراد الممتد من بلدة نهر ابراهيم وصولا الى البربارة وفي وسط المدينة عند الشارع الروماني، الذي يشهد زحمة مواطنين، وذلك لتأمين السلامة ليلة رأس السنة.

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