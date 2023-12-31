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لبنان

المرتضى جال في معرض للفن التشكيلي في المكتبة الوطنية

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:27
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 أقامت وزارة الثقافة، ضمن فعاليات "دمعة مريم ومآسي غزة"، وبالتعاون مع منتدى الفن التشكيلي، معرضا فنيا تضمن لوحات من وحي المناسبة، في مقر المكتبة الوطنية - الصنائع، جال عليها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، ترافقه عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران أستاذة جامعة الشهيد بهشتي الدكتورة جميلة علم الهدى، واشتمل المعرض، الذي حضرته نخبة من المثقفين اللبنانيين والعرب، على لوحات تحاكي الخيال وتجسد روح الميلاد وتظهر الرمزية الموحدة للسيدة مريم، ونكبة غزة، واختلطت الريشة بروح الرسام لتجسد الواقع وليخلد التاريخ أجمل ما أبدعت ايدي الفنانين.
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وكان للمرتضى على هامش هذه المناسبة كلمة مرتبطة برمزية السيدة العذراء قال فيها: "مريم العذراء المقدسة هي حارسة الايمان والقيم في لبنان وهي الحضن الذي يجمعنا  كلبنانيين مسيحيين ومسلمين ودموعها تنهمر في هذه الأيام وقلبها ينفطر حزنا على المآسي التي تعاني منها غزة وشعبها".

وقد شارك في المعرض الفنانون التشكيليون: علي شحرور، رئيس المنتدى علي ناصر ونائبه  احمد خليفة، فادي الخنسا، ملكة العبد، الين ديرفيليبوسيان، سحر شهاب، فدوى حمدان، فادي الخنسا، فاطمة بيضون، ليلي حمادة، حسين عيسى، مهى ابو شقرا، محمود سعد، ميتسا عساف، منى ضاهر، ناديا ايوب، ناجي المعماري، نبيه نصار، نسرين حلاوي، رجاء نيكولاس، بيا شمعون، ريم احمد، ريم ابراهيم، هناء سعادة، نجاة علوية، سوزان ديب، عبدالله فحص، عزيزة احمد، لارا نعيم، زهراء زغيب، ريتا رومي، خالد ترو، وفاء سلوم، سعاد هاشم، سارة سيرجينكو، ياسمينا الشامي، زينب بيضون، زينب شلهوب، قمر القادري، ريتشارد نخلة، عبير سليم، حسين عواد، الطفلة تشلسي غابي حنا جرجس، رنا يحفوفي، ناديا زين العابدين، جورج لحود وديانا ذبيان.

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