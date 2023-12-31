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لبنان

الموت يُؤلم وزيرا سابقاً وإبنه النائب

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:32
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تُوفي محمد يوسف مراد الشقيق الأكبر للوزير والنائب السابق عبدالرحيم مراد، وعمّ النائب حسن مراد عن عمر ناهز الـ94 عاماً، وذلك صباح اليوم في البرازيل.

وتتقبل عائلة النائب مراد التعازي بفقيدها في منزل شقيقه علي يوسف مراد في بلدة غزة البقاعية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الثالثة عصرًا حتى السّابعة مساءً.
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كما يتقبل النائب مراد التعازي يوم الخميس في منزله في تلة الخياط - بيروت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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