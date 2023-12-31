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لبنان

المفتي قبلان: لتكن ليلة رأس السنة حفلة خلود للنفوس العظمى

Lebanon 24
31-12-2023 | 11:10
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قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ليلة رأس السنة،في  رسالة: "إن حفلات الأعياد الباذخة ومنطق الفساد الأخلاقي وإغراق الأجيال بنوع فظيع من المجون والمخدرات والفساد والجنون الذي يطال هوية أجيالنا ووجودنا لأمر معيب ومخز وفظيع".

 

أضاف: "واللافت أن هناك تيارا منذ نشأة هذا العالم ما زال مصرا على إغراق البلاد وشبابها بالمذابح الأخلاقية والضياع السلوكي والرذيلة والتبذير والعهر والفحش بطريقة تمس وجودنا وهويتنا؛ وواقعنا كمجتمع يريد بناء كماله الوجودي للخروج من قاع الكارثة التي تطال أعمدة وجوده وطبيعة مكوناته وحاجاته المعنوية والمادية.

 

وأكد قبلان أن "هناك من يريد لهذا البلد أن يكون صيدا لإبليس ومرتعا له بكل أشكاله، فضلا عن الفحش الصادم بخصوص التبذير والإنفاق المالي الذي يستطيع أن يسد نفقات عام كامل من حاجات كثير من الدول والشعوب. فحذار حذار من الكارثة الكبرى، لأن هناك من يقتل أجيالنا بدم بارد، ويضع رقابهم على سكينة الذبح والإنتحار، ويدفع بهذا البلد وبلاد العالم نحو جحيم الرذيلة، ومطلوب من القرار السياسي أن يسحق هذه العقلية المجنونة وأن يشطب هذا الإدمان الخبيث الذي يليق بغرائز الحيوانات وهمجيتها".

  
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وختم قبلان: "لتكن ليلة رأس السنة حفلة خلود للنفوس العظمى ودعوة للأرواح السخية التي كرستها دماء البواسل من المقاومين الأبرار بكل نواحي جبهات الحق والعدل والإنتصار للمعذبين والمظلومين بطول الأرض، وتذكروا أن الحياة طريق وعرة وخيارات مرة وساحة جهد وجهاد ومرارة مواقف وبذل وتضحيات لا نهاية لها من أجل الإنسان الأقدس، لأن الحياة موقف وليست حفلة، وما أكثر تجار الحفلات وسط أعراس الشياطين". ( الوكالة الوطنية)

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