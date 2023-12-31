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لبنان

قذيفة إسرائيلية تسقط قرب مدرسة في هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
31-12-2023 | 11:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قذيفة إسرائيلية سقطت قرب مدرسة جميل جابر في بنت جبيل ولا إصابات.


كما أفيد بسقوط قذيفة أخرى في عقبة مارون من دون إصابات، وفق المعطيات الأولية.
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