قذيفة إسرائيلية تسقط قرب مدرسة في هذه البلدة الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قذيفة إسرائيلية سقطت قرب مدرسة جميل جابر في بنت جبيل ولا إصابات.





كما أفيد بسقوط قذيفة أخرى في عقبة مارون من دون إصابات، وفق المعطيات الأولية.

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