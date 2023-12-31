المكاري: لطالما كان لبنان وسيبقى وطن الثقافات المتعددة

كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر منصة "اكس" : "لطالما كان لبنان، وسيبقى وطن التنوع والثقافات المتعددة. هذه الارض الصغيرة، شكلت نموذجاً

للعالم، باحتفالات شعبها بالمناسبات الدينية كافة، وخصوصاً المسلمة والمسيحية. لبنان"الرسالة"، لا يشبه ما نشهده من حرق اشجار العيد، او الحد من الحرية

الشخصية وفرض لشروط الاحتفالات من عدمها. واي محاولة للمضي عكس ذلك، هي تشويه آخر لصورة لبنان، وهي خطوة اخرى في القضاء على

مشروع الدولة الحاضنة والحامية للتنوع. الدولة التي تنتصر لحقوق التعبير، ولحماية الاختلاف والتنوع، والتي تتصدى لمبدأ فرض الرأي على الرأي

الآخر. على الارض السلام لعام 2024 ".