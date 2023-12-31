أرسلان: فلتكن السنة الجديدة مناسبة لوقوفنا وقفة واحدة نصرة لمقدساتنا

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها والمنطقة بأسرها وخصوصا ما تتعرض له

غزة من مجازر وحشية واجرامية سيسطرها التاريخ، ومع حلول السنة الجديدة التي نتمنى أن تكون سنة خير علينا كلبنانيين وعلى الأمة جمعاء، وفي هذه

المناسبة أدعو الجميع إلى استذكار أطفال وشيوخ ونساء غزة الصامدة ولنترحم جميعا على كل شهيد سقط في الجنوب دفاعا عن أرضنا وعن مقدساتنا في

وجه عدو غاصب لا يعرف سوى القتل والدمار وارتكاب المجازر، ويثبت يوميا عدوانيته ضد الإنسانية جمعاء.

فلتكن السنة الجديدة مناسبة لوقوفنا جميعا وقفة واحدة نصرة لحقوقنا ولمقدساتنا المسيحية والإسلامية المستباحة يوميا والمهددة في معايير الوجود كافة".