في زغرتا.. دوريات أمنية واستنفار!

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 4" بأن الجيش وعناصر مكتب أمن زغرتا والقوى الأمنية وشعبة المعلومات تنفّذ دوريات في زغرتا والقضاء.واشارت الى وجود استنفار لجميع فرق الإسعاف ولعناصر الدفاع المدني وعناصر البلديات لتأمين السلامة العامة ليلة رأس السنة.وتأتي هذه الاجراءات حفاظاً على الأمن والأمان عشية ليلة رأس السنة.