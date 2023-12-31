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لبنان

خبر حزين من عكار.. الطفلة "نجاة" تفارق الحياة بعد سقوطها عن درج مبنى!

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطفلة "نجاة محمود الزعبي" توفيت جراء تعرّضها لحادثة سقوط عن درج مبنى في بلدة السويسة، في عكار. 



ونقلت الطفلة وهي بحالة حرجة الى مستشفى اليوسف للعلاج إلّا انها ما لبثت ان فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بجروحها.
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